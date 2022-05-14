Beşiktaş'ın kalesi Emre Bilgin'e emanet

Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu'nun ayak bileğinde gerilme ve kanama tespit edildiğini, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'te ise üst solunum yolları enfeksiyonu saptandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı'mızın 13 Mayıs'taki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Miralem Pjanic'te ise üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Göztepe maçında kaleyi Emre Bilgin'in koruması bekleniyor.