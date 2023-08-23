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Spor

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Konferans Ligi Play-Off mücadelesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 13:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta yeni transferler Milot Rashica, Bakhtyiro Zaynutdinov ve Alex-Oxlade Chamberlain kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkartılmıştı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan da kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes.

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