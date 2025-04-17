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Spor

Beşiktaş'ın KAP raporu: Net sermaye negatife döndü

Beşiktaş'ın KAP'a gönderdiği izahname, kulübün mali açıdan alarm verdiğini ortaya koydu. Sportif başarısızlık, uyum sorunları, UEFA gelir riski ve açılan davalar kulübü sıkıntıya soktu.

Akşam17 Nisan 2025 Perşembe 08:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın KAP raporu: Net sermaye negatife döndü
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Bu sezon kupadan elenen ve ligde Avrupa'ya katılmak için yoğun bir mücadele içinde olan Beşiktaş'ın KAP'a gönderdiği izahname, mali tablolardaki büyük sorunları da ortaya döktü. Söz konusu raporda riskler şöyle sıralandı:

1- Şirket gelirleri sportif başarısızlıktan olumsuz şekilde etkilenecektir.

2- Farklı ülkelerden gelen yabancıların uyum sorunu şirket gelirlerinin olumlu ya da olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.

3- Şirket profesyonel futbol takımının Avrupa Kupaları'na katılıp katılmaması ve buradaki performansı UEFA gelirlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

4- Gelecek sezonlarda UEFA mali kriterlerinin karşılanamaması durumunda, şirket UEFA'nın uygulayabileceği müeyyideler ile karşılaşabilir.

5- Gruba açılan birçok muhtelif dava (30 Kasım 2024 tarihi itibariyle 55 milyon 941 bin 473 TL) bulunmaktadır. Bu davaların grup aleyhine sonuçlanması bütün finansal tabloları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu riskler dışında şirketin gerçekleştirmiş olduğu sermaye artışına ilişkin Beşiktaş Yönetim Kurulu kararının iptali için dava açıldığı da vurgulandı. Temlik edilen tüm yayın gelirlerinin teminatları karşılama riski olduğu da belirtilen izahnamede, şirket net sermayesinin negatif olduğu hatırlatıldı.

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