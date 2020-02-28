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Spor

Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı yorumladılar

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçında siyah beyazlıların kazandığı penaltıyı hakem yorumcuları değerlendirdi.

28 Şubat 2020 Cuma23:55 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 23:55

Süper Lig 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta siyah beyazlıların 85. dakikada kazandığı penaltı tartışma konusu oldu. Beşiktaş, 87. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-1 öne geçerken, maç sonu Alanyasporlu Caulker pozisyonun penaltı olmadığını ve vücudundan sekerek eline çarptığını söyledi.

Hakem yorumcuları Erman Toroğlu ve Deniz Çoban, müsabakanın ardından penaltı pozisyonunu yorumladı.

ERMAN TOROĞLU: %100 PENALTI (A SPOR)

Burak Yılmaz topa vururken Alanyasporlu futbolcunun ayağına vuruyor ama yalandan yatıyor ve elleri açık. Bir yerde top geçmesin demektir. Sonra elime çarpıyor. Gelirken ellerini kapatacaksın. Ellerin açık geliyorsun sen. Pozisyon %100 penaltı.

DENİZ ÇOBAN: "PENALTI KARARI DOĞRU" (BEIN SPORTS)

Deniz Çoban ise, "Vücuttan seken toplar beklenmedik top olarak değerlendiriliyor ama burada durum farklı. Ayrıca Caulker'in elleri açık ve oyuncu da çok iyi niyetli değil. Pozisyonda penaltı kararı doğru." dedi.

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