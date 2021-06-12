12 Haziran 2021 Cumartesi 10:06 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:07

Beşiktaş'ın kadroda yer almayan oyuncularına, Süper Lig'den birçok takımın ilgi duyduğu öğrenildi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Tyler Boyd ve Umut Nayir'i isterken, Lens ve Douglas'a da diğer kulüplerin ilgi gösterdiği bildirildi. Boyd ve Umut Nayir konusunda Sergen Yalçın'ın raporuna göre karar verecek olan yönetim, Douglas ve Lens'i ise isteyen kulüplere bedelsiz verecek.

Beşiktaş Yönetimi, kendi kiralık gönderdiği oyuncularda da son kararı Sergen Yalçın'a bırakacak. Başta Kartal Kayra ve Atakan Üner olmak üzere birçok oyuncusunu kiralık veren siyah-beyazlılar, yeniden kiraya göndereceği oyunculara kamp döneminden sonra karar verecek.

Milliyet