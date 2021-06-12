İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2021 Cumartesi / 2 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4047
  • EURO
    10,1808
  • ALTIN
    506.756
  • BIST100
    1460.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın kiralıklarına teklif yağıyor
Spor

Beşiktaş'ın kiralıklarına teklif yağıyor

Beşiktaş'ın geçen sezonu kiralık olarak geçiren futbolcuları Umut Nayir ve Tyler Boyd'a Sivasspor'dan teklif geldi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:06 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:07
ABONE OL

Beşiktaş'ın kadroda yer almayan oyuncularına, Süper Lig'den birçok takımın ilgi duyduğu öğrenildi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Tyler Boyd ve Umut Nayir'i isterken, Lens ve Douglas'a da diğer kulüplerin ilgi gösterdiği bildirildi. Boyd ve Umut Nayir konusunda Sergen Yalçın'ın raporuna göre karar verecek olan yönetim, Douglas ve Lens'i ise isteyen kulüplere bedelsiz verecek.

Beşiktaş Yönetimi, kendi kiralık gönderdiği oyuncularda da son kararı Sergen Yalçın'a bırakacak. Başta Kartal Kayra ve Atakan Üner olmak üzere birçok oyuncusunu kiralık veren siyah-beyazlılar, yeniden kiraya göndereceği oyunculara kamp döneminden sonra karar verecek.

Milliyet

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.