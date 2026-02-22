İSTANBUL 8°C / 4°C
22 Şubat 2026 Pazar
Spor

Beşiktaş'ın konuğu Göztepe! İşte maçın muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, bugün sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte detaylar...

22 Şubat 2026 Pazar 08:55
Beşiktaş'ın konuğu Göztepe! İşte maçın muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü (bugün) Göztepe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 40 puanla 5. basamakta haftaya giriş yaptı.

İzmir ekibi ise oynadığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve rakibinin bir basamak üstünde 41 puanla 4. sırada yer aldı.

Avrupa kupalarına katılım adına sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek karşılaşmada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde mutlak galibiyet peşinde.

Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak sıralamadaki yerini korumak istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Göztepe, 3-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, Rashica, Oh

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Juan, Janderson

