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  • Beşiktaş'ın konuğu Kasımpaşa! Hedef iç sahada 5'te 5
Spor

Beşiktaş'ın konuğu Kasımpaşa! Hedef iç sahada 5'te 5

Galatasaray karşısında eksikleri nedeniyle istediği oyunu sergileyemeyen Beşiktaş cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçında tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı galibiyeti alarak iç sahada yoluna 5'te 5 ile devam etmek istiyor. İşte detaylar..

Akşam1 Kasım 2024 Cuma 09:30 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın konuğu Kasımpaşa! Hedef iç sahada 5'te 5
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Galatasaray derbisinden 2-1 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta özellikle kanatlardaki sıkıntı dikkati çekti... İstediği oyunu sahaya yansıtmakta saha içinde bölgesel problemler yaşayan siyah beyazlılarda geriden oyun kurulumunda Paulista'nın eksikliği de hissedildi... Uduokhai ve Emirhan savunmada önemli işlere imza atsa da Brezilyalı'nın öne çıkarak attığı paslarla yapılan oyun kurulumundan mahrum kalan Beşiktaş, topu üçüncü bölge ve ötesine taşımakta da zorlandı...

Milot Rashica'nın yokluğunda ise Kara Kartal'ın kanatları sürekli değişti... Ülkesinin milli takımında sakatlık geçiren ve Lyon, Konyaspor, Galatasaray maçlarını kaçıran hücum oyuncusunun eksikliğinde Giovanni van Bronckhorst, kanatlarda birden fazla ismi denedi. Semih'i yeniden kısmen 11'e monte eden Hollandalı, Rafa Silva ve Joao Mario'dan kanat bölgelerinde faydalanmak istese de beklediği verimi aldığı söylemek güç oldu...

Cumartesi günü Kasımpaşa karşısında sakatlıklarını atlatan Rashica ve Paulista'nın forma giymesi bekleniyor. Mert Günok'un durumu ise maç günü netleşecek, kalede yine Ersin Destanoğlu'nun oynama ihtimali ise yüksek.

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