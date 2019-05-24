Beşiktaş'ın konuğu Kasımpaşa! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.

- Güneş veda ediyor

Bugünkü mücadele teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.

Kasımpaşa cephesi

Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen ancak bunu ikinci yarıya taşıyamayan Kasımpaşa, Avrupa kupalarına katılma hedefini tutturamadı.

Süper Lig'de yaptığı maçların 11'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 16'sını yitiren lacivert-beyazlılar, son haftaya girilirken 39 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse ile orta saha oyuncuları Loret Sadiku ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları devam ediyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 4-1 galip ayrılmıştı.

Beşiktaş ile Kasımpaşa 32. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

- Kasımpaşa son dönemde üstün

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Caner, Mirin, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Güven, Ljajic, Quaresma, Burak

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Tarkan, Koita, İlhan, Hajradinovic, Trezeguet, Perica