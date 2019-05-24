21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0877
  • 6,8088
  • 250.822
  • 85.656
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ın konuğu Kasımpaşa! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.

- Güneş veda ediyor

Bugünkü mücadele teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.

Kasımpaşa cephesi

Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen ancak bunu ikinci yarıya taşıyamayan Kasımpaşa, Avrupa kupalarına katılma hedefini tutturamadı.

Süper Lig'de yaptığı maçların 11'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 16'sını yitiren lacivert-beyazlılar, son haftaya girilirken 39 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse ile orta saha oyuncuları Loret Sadiku ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları devam ediyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 4-1 galip ayrılmıştı.

Beşiktaş ile Kasımpaşa 32. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

- Kasımpaşa son dönemde üstün

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Caner, Mirin, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Güven, Ljajic, Quaresma, Burak

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Tarkan, Koita, İlhan, Hajradinovic, Trezeguet, Perica

‘Tarihi geçmiş kaymak’ kavgasında kan aktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

Tamamlandığında dünyada 3. olacak! 100 metreye ulaştı

Tamamlandığında dünyada 3. olacak! 100 metreye ulaştı

'Türkiye G-20 içerisinde aktif bir role sahip'

'Türkiye G-20 içerisinde aktif bir role sahip'

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

ABD ve İran arasındaki gerilimi dindirmek için arabulucu oldular

ABD ve İran arasındaki gerilimi dindirmek için arabulucu oldular

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

27 Mayıs darbesi... O döneme ait mektuplar Türkiye tarihine ışık tutuyor

27 Mayıs darbesi... O döneme ait mektuplar Türkiye tarihine ışık tutuyor
 

POPÜLER HABERLER

‘Tarihi geçmiş kaymak’ kavgasında kan aktı

‘Tarihi geçmiş kaymak’ kavgasında kan aktı

'Türkiye F-35 programından çıkarılırsa, Çin senaryosuna göre...'

'Türkiye F-35 programından çıkarılırsa, Çin senaryosuna göre...'

Tevfik Göksü İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Tevfik Göksü İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA