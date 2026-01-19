İSTANBUL 5°C / 1°C
Spor

Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor! İşte maçın muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Siyah beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamayı hedefliyor. İşte detaylar...

19 Ocak 2026 Pazartesi 09:51
Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor! İşte maçın muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Ligin ilk devresinde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen Kayserispor ise haftaya 15 puan ve averajla 16. basamakta girdi.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Wilfred Ndidi ile Tiago Djalo forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü tamamlayan Nijerya için ter döken Ndidi, karşılaşmada formasından uzak kalacak. Portekizli futbolcu Djalo da sarı kart cezasından dolayı maçta görev yapamayacak.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da müsabaka kadrosunda yer alması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Kartal, Rashica, Cerny, Orkun, El-Bilal, Abraham.

KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan, Semih, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.

