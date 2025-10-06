İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Beşiktaş'ın konuğu London Lions

BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş sahasında İngiliz ekibi London Lions takımını ağırlayacak.

6 Ekim 2025 Pazartesi 09:32
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin London Lions takımını konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Organizasyonun ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 85-79 mağlup ayrıldı.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

  • Beşiktaş GAİN
  • BKT Avrupa Kupası
  • London Lions

