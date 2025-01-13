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Spor

Beşiktaş'ın konuğu Wolves

BKT Avrupa Kupası'nın 15. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş Fibabanka sahasında Litvanya ekibi Wolves ile karşılaşacak.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın konuğu Wolves
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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında yarın Litvanya'nın Wolves ekibiyle karşılaşacak.

BJK Fibabanka Spor Kompleksindeki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş Fibabanka, 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekiple galibiyet ve mağlubiyet sayıları eşit Wolves ise 6. basamakta buluyor.

Son 3 maçını deplasmanda oynayan siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda parkeden yenilgiyle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında iki takımın Vilnius kentinde oynadığı müsabakayı Litvanya ekibi, 93-78 kazandı.

  • Wolves
  • Beşiktaş Fibabanka
  • BTK Avrupa Kupası

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