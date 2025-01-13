Beşiktaş'ın konuğu Wolves

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında yarın Litvanya'nın Wolves ekibiyle karşılaşacak.



BJK Fibabanka Spor Kompleksindeki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş Fibabanka, 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekiple galibiyet ve mağlubiyet sayıları eşit Wolves ise 6. basamakta buluyor.

Son 3 maçını deplasmanda oynayan siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda parkeden yenilgiyle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında iki takımın Vilnius kentinde oynadığı müsabakayı Litvanya ekibi, 93-78 kazandı.