Beşiktaş'ın koronavirüs testi sonuçları açıklandı

DHA 28 Mayıs 2020 Perşembe 16:01 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 16:01

Beşiktaş Kulübü, dün tüm takıma yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını ve antrenmanların planladığı şekilde devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir. Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.”