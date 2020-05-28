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Spor

Beşiktaş'ın koronavirüs testi sonuçları açıklandı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

DHA28 Mayıs 2020 Perşembe 16:01 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 16:01
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Beşiktaş Kulübü, dün tüm takıma yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını ve antrenmanların planladığı şekilde devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir. Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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