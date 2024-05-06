Beşiktaş'ın kupada gol umudu Semih Kılıçsoy

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile rövanşta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların kadrosu da yavaş yavaş netlik kazanıyor.

18 yaşındaki forvet, sakatlığı sebebiyle ilk maçta görev yapmamıştı. Teknik direktör Serdar Topraktepe, bu kez sahada olacak genç oyuncuya takımının en ileri ucunda görev verecek.

TÜM GÖZLER SEMİH'TE

Genç yıldız atacağı golle takımına final biletini getirmek istiyor. Tarihinin en fazla mağlubiyet aldığı sezonunu yaşayan siyah-beyazlılar, Semih'in gol attığı maçlara bakıldığında kolay kolay kaybetmiyor. Genç forvet bu sezon 8 maçta ağları sarstı. Beşiktaş söz konusu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kartal Semih'in ağları sarstığı maçlarda sadece Kasımpaşa'ya mağlup oldu.