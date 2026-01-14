İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1798
  • EURO
    50,3087
  • ALTIN
    6422.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Ankara Keçiörengücü
Spor

Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Ankara Keçiörengücü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

IHA14 Ocak 2026 Çarşamba 11:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Ankara Keçiörengücü
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Başkent ekibi karşısında da galip gelerek 2'de 2 yapmak istiyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA 2 EKSİK

Kartal'da, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Nijerya için mücadele eden Wilfred Ndidi, Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Ayrıca kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabakada görev almayacak.

4 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'ta 4 oyuncuyla da yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı ekipte tecrübeli kaleci Mert Günok'un yanı sıra Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek'e teşekkür edilerek yol ayrımına gidildi.

SAKATLAR DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan futbolcular da takıma döndü. Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalarda yer aldı.

Öte yandan Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure de Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde yarın forma giyebilecek.

Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak

Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Alpaslan Şen olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski uçakların yerini alacak: KF-21 için kritik gelişme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.