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Spor

Beşiktaş'ın kurtarıcısı Cyle Larin

Sezon başında takımdan gönderilmesi gündemde olan ancak forvet transferi gerçekleşmeyince Beşiktaş'ta kalan Cyle Larin, performansıyla göz dolduruyor.

08 Kasım 2020 Pazar 12:43 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 12:43
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Sezon başında Zulte Waregem’e satılması gündemde olan ancak Nikola Kalinic’in transferinin gerçekleşmemesi üzerine Beşiktaş'ta kalan Cyle Larin son 3 haftadaki performansıyla dikkat çekiyor.

Üst üste oynanan Denizli ve Yeni Malatya karşılaşmalarında attığı gollerle galibiyette büyük rol oynayan Kanadalı forvet dün de Gaziantep ağlarını sarstı. Bir topu da direkten dönen 25 yaşındaki futbolcu bu kez galibiyeti getiremese de çıkışını sürdürdü. Sergen Yalçın’ın da şu an için en çok Larin’in performansından memnun olduğu öğrenildi.

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