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Spor

Beşiktaş'ın Lauriente ısrarı sürüyor!

Armand Lauriente, Beşiktaş'ın transfer listesindeki yerini koruyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Sassuolo ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü ve kısa süre içinde yeni bir teklif sunabileceği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 01:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Lauriente ısrarı sürüyor!
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Sassuolo forması giyen Armand Lauriente, Beşiktaş'ın transfer gündeminde düşmüyor.

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun onayının ardından 27 yaşındaki futbolcuya ilgisine devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş, Lauriente için Sassuolo'ya 15 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Sassuolo ise bu teklifi yetersiz buldu.

Beşiktaş ve Sassuolo arasında kısa süre içerisinde yeni görüşmeler yapılacak. Sassuolo, Lauriente için 25 milyon euro bonservis bekliyor.

GREENWOOD YERİNE LAURIENTE

Lauriente'ye son dönemde Fransa'dan da ilgi olduğu ve bu ilginin arttığı belirtildi. Lauriente'ye ilgi gösteren takımın Mason Greenwood'a veda etmeye hazırlanan Marsilya olabileceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Sassuolo'da geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Armand Lauriente, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

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