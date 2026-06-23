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Spor

Beşiktaş'ın listesindeydi! Leandro Trossard'a dev teklif

Adı daha önce Beşiktaş ile anılan 31 yaşındaki Belçikalı yıldız Leandro Trossard'a sürpriz bir talip çıktı. Belçika basınında yer alan habere göre Suudi ekibi Al-Diraiyah, Trossard'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte Trossard'a yapılan teklifin detayları...

BEYZA NUR YILMAZ23 Haziran 2026 Salı 12:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın listesindeydi! Leandro Trossard'a dev teklif
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Arsenal forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Leandro Trossard'ın talipleri artıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSTİYORLAR

Belçika basınından Het Belang van Limburg'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yükselen Al-Diraiyah, Trossard'ı kadrosuna katmak istiyor.

10 MİLYON EURO MAAŞ

Suudi Arabistan temsilcisinin, Leandro Trossard'a 10 milyon euro'luk bir maaş teklif etmeye hazır olduğu yazıldı. Al-Diraiyah, 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için de Arsenal'e 20 milyon euro ödemeyi göze aldı.

Arsenal'in Trossard transferine engel olmayacağı ve Ar-Diraiyah'ın deneyimli futbolcuyu ikna etmesi gerektiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Arsenal'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Belçikalı Trossard, 8 gol attı ve 11 asist yaptı.

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