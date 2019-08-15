ESPN’NİN Brezilyalı gazetecisi ve transfer piyasası uzmanı Jorge Nicola, Beşiktaş’ın Chelsea’den Lucas Piazon’u transfer etmek için ciddi bir aşama kaydettiğini öne sürdü.

Sol kanatta görev yapan 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Chelsea’ye 5 milyon euro teklif yapıldığı da belirtildi.

(Akşam)