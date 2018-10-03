Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu

Swedbank Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek. Nikola Karakolev dördüncü hakem olacak.

Bu arada Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları Adriano ve Tolga Zengin, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı; "Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan T."