Beşiktaş'ın olmazsa olmazı Junior Olaitan

Beşiktaş'ın devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, takımın önemli ve değişmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, eksikler nedeniyle Olaitan'ı geçtiğimiz haftalarda sol kanatta oynattı.

Olaitan, eksiklerin geri dönmesiyle birlikte son maçlarda kendi bölgesi olan orta sahaya geçti.

Orta sahadaki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, kupada Alanyaspor karşısında oynanan maçta da dikkat çeken ve başarılı bir performans ortaya koydu.

Beşiktaş forması altında 13 maçta süre bulan Junior Olaitan, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.