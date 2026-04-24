İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0313
  • EURO
    52,6968
  • ALTIN
    6793.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın olmazsa olmazı Junior Olaitan
Beşiktaş'ın olmazsa olmazı Junior Olaitan

Beşiktaş'ın devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, kısa sürede takıma uyum sağladı. Beninli orta saha, yükselen performansıyla göz doldururken son Alanyaspor maçında bir kez daha kendisini kanıtladı.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 09:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş'ın devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, takımın önemli ve değişmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, eksikler nedeniyle Olaitan'ı geçtiğimiz haftalarda sol kanatta oynattı.

Olaitan, eksiklerin geri dönmesiyle birlikte son maçlarda kendi bölgesi olan orta sahaya geçti.

Orta sahadaki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, kupada Alanyaspor karşısında oynanan maçta da dikkat çeken ve başarılı bir performans ortaya koydu.

Beşiktaş forması altında 13 maçta süre bulan Junior Olaitan, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.