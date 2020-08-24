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Spor

Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu belli oldu!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde PAOK ile oynayacağı 2. ön eleme turu maçının kadrosunu açıkladı. UEFA'ya bildirilen 23 kişilik listede bulunan Douglas, Adem Ljajic, Erdoğan Kaya ve Kartal Yılmaz kadroda yer almadı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:46 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:58
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda yarın deplasmanda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu zorlu mücadele için Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan özel uçakla Yunanistan’ın Selanik kentine gitti.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın; UEFA'ya bildirilen 23 kişilik listede yer alan Douglas, Erdoğan Kaya ve Kartal Yılmaz'ı kadroya almadı. Sakatlığı bulunan Adem Ljajic de kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın 19 kişilik PAOK maçı kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Georges N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin

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