Beşiktaş'ın Patric Gabarron transferini bitirmesi an meselesi Lazio’nun sağ beki Beşiktaş’a gitmek istediğini kulübüne iletti. İtalyan basınına göre 25 yaşındaki İspanyol oyuncu konusunda taraflar arasında görüşmeler olumlu ilerliyor ve her an sonuçlanabilir.