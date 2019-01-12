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Beşiktaş'ın Patric Gabarron transferini bitirmesi an meselesi

Lazio’nun sağ beki Beşiktaş’a gitmek istediğini kulübüne iletti. İtalyan basınına göre 25 yaşındaki İspanyol oyuncu konusunda taraflar arasında görüşmeler olumlu ilerliyor ve her an sonuçlanabilir.

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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş’in sağ bek isteğini yerine getirmek için Beşiktaş yönetimini araştırmalarını sürdürürken, İtalya’dan iyi haber geldi. İtalyan basını Lazio forması giyen 25 yaşındaki İspanyol oyuncu Patric’in, Siyah-Beyazlı ekibe gitmek istediğini ve Türkiye’yi sevdiğini iddia etti. Beşiktaş yönetiminin de bu oyuncu üzerinde çalıştığı ve Lazio yönetimiyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

ÖNCE KİRA, SONRA TAPU

Hem sağ bekte hem de sol bekte oynayabilen İspanyol oyuncuyu, Teknik Direktör Şenol Güneş’in de onayladığı iddia edildi. Lazio’da şu ana kadar 7 lig maçında oynayan Patric’in Lazio kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi de bonservis bedelinden kurtulmak için, satın alma opsiyonuyla kiralamak amacında. Görüşmelerin önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor.

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