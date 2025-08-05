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Spor

Beşiktaş'ın Pepelu teklifine ret

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Valencia'nın ön liberosu Pepelu için teklif yaptı. Ancak İspanyol ekibi teklifi geri çevirdi.

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 16:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Pepelu teklifine ret
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UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, futbolcular hazırlıklarına devam ederken yönetim de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi.

PEPELU İÇİN 10 MİLYON EURO

Marca'nın haberine göre Beşiktaş, Valencia'nın ön liberosu Pepelu için İspanyol kulübüne 10 milyon Euro değerinde bir teklif yaptı.

Valencia, bu teklifi kadroda oyuncunun yerini dolduracak bir isim bulunmaması sebebiyle reddetti.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Valencia teknik direktörü Carlos Corberan, Pepelu'yu hazırlık maçlarının tamamında vazgeçilmez oyuncu olarak ilk 11'de kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Valencia formasıyla 39 maça çıkan Brezilyalı ön libero, bu maçlarda 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.

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