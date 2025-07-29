Transferin hareketli takımı Beşiktaş'ta operasyonlar tam gaz devam ediyor. Siyah beyazlılar dün de Bakhtiyor Zainutdinov'la birlikte Gedson Fernandes'in transferi için Rus takımlarıyla anlaşmaya vardı. Kazak oyuncu Zainutdinov'un Dinamo Moskova'ya transferi resmiyet kazanırken, Gedson için de Spartak ile sözlü mutabakat sağlandı. Buna göre Beşiktaş yüzde 50'si Portekiz'in Benfica takımında bulunan Gedson için Spartak Moskova'dan 25 milyon euro garanti, 5 milyon euro da başarıya bağlı bonus kazanacak. Bu paranın yarısı Portekiz ekibi Benfica'nın kasasına girecek. Diğer yarısı ise siyah beyazlılara kalacak.

131 MAÇTA 34 GOLE KATKI

Ancak Beşiktaş paranın bu bölümünü de Benfica'nın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde kullanacak. Portekiz basınına göre Gedson paketinin içinde Kerem'in, Beşiktaş'a gitmesine ilişkin görüşmeler de yer alıyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa Kerem de bu sezon siyah beyazlı formayı giyecek. Spartak Moskova ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fernandes'in ne kadar ücret alacağı konusunda ise bilgi verilmedi. Beşiktaş'la sözleşmesi 2027'de bitecek olan 26 yaşındaki Fernandes, siyah beyazlı formayla çıktığı 131 maçta 18 gol ve 16 asistlik skor katkısı sağladı.