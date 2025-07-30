Gedson Fernandes'i Rus ekibi Spartak Moskova'ya gönderen Beşiktaş, orta saha arayışlarına hız verdi. SiyahBeyazlılar; Milan, Atalanta ve Barcelona gibi üst düzey kulüplerde forma giydikten sonra transfer olduğu Al Ahli'de istediği havayı yakalayamayan Franck Kessie'yi listenin ilk sırasına yazdı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 28 yaşındaki Fildişili yıldız, Kara Kartal'ın teklifine sıcak bakıyor

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Deneyimli oyuncunun Suudi ekibiyle olan sözleşmesi, 2026 yılının Haziran ayında sona eriyor. Al Ahli, kadroda düşünmediği oyuncuyu kiralama formülüyle elden çıkarmaya sıcak bakıyor. İtalyan ekibi Fiorentina da deneyimli isimle ilgileniyor. Transfermarkt verilerine göre Fildişili yıldızın güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Kessie, geride bıraktığımız sezonda oynadığı 44 karşılaşmada 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.