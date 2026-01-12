Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yeni takviyeler için çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, "Transferi için uğraşıyoruz." dediği Nuno Tavares ile ilgili son durum ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

Calciomercato'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Lazio'dan Portekizli sol beki satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Beşiktaş, Tavares için 1 milyon euro kiralama bedeli ile birlikte opsiyon için 6-7 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

15 MİLYON EURO

Tavares için 15 milyon euro bekleyen Lazio, bu teklife sıcak bakmıyor.

12 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın teklifinin en az 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir pakete dönüşmesi halinde transfer için anlaşmaya varılabileceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Lazio'da bu sezon 10 maçta süre bulan 25 yaşındaki sol bek Nuno Tavares, 1 asist yaptı.