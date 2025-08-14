İSTANBUL 30°C / 24°C
14 Ağustos 2025 Perşembe
Beşiktaş'ın play-off rakibi belli oldu! İşte turu geçerse eşleşeceği takım

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçında tur biletini alması durumunda play-off aşamasında İsviçre ekibi Lausanne ile kozlarını paylaşacak.

14 Ağustos 2025 Perşembe 19:10
Beşiktaş'ın play-off rakibi belli oldu! İşte turu geçerse eşleşeceği takım
Beşiktaş'ın bugün(perşembe) günü oynanacak St Patrick's maçının sonunda rakibini elemesi halinde Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

Lausanne, toplamda 5-1'lik skor ile Kazakistan ekibi Astana'yı eleyerek adını Konferans Ligi'ne yazdırdı.

Lausanne, geçtiğimiz sezonu ligde Basel, Servette, Young Boys ve Lugano'nun ardından 5. olarak bitirdi.

İsviçre temsilcisinin toplam kadro değeri 37.4 milyon euro.

Lausanne'ın en değerli oyuncusu Alvyn Sanches. İsviçreli orta saha oyuncusunun piyasa değeri 14 milyon euro. 22 yaşındaki oyuncunun şu anda çapraz bağ yırtığı sakatlığı bulunuyor. Oyuncunun tahmini geri dönüş tarihi 30 Ekim 2025.

Lausanne'in en değerli ikinci oyuncusu 5 milyon euro ile Karim Sow olurken 3. en değerli oyuncusu ise 4.5 milyon euro değer ile Jamie Roche.

