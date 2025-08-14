Beşiktaş'ın bugün(perşembe) günü oynanacak St Patrick's maçının sonunda rakibini elemesi halinde Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

Lausanne, toplamda 5-1'lik skor ile Kazakistan ekibi Astana'yı eleyerek adını Konferans Ligi'ne yazdırdı.

Lausanne, geçtiğimiz sezonu ligde Basel, Servette, Young Boys ve Lugano'nun ardından 5. olarak bitirdi.

İsviçre temsilcisinin toplam kadro değeri 37.4 milyon euro.

Lausanne'ın en değerli oyuncusu Alvyn Sanches. İsviçreli orta saha oyuncusunun piyasa değeri 14 milyon euro. 22 yaşındaki oyuncunun şu anda çapraz bağ yırtığı sakatlığı bulunuyor. Oyuncunun tahmini geri dönüş tarihi 30 Ekim 2025.

Lausanne'in en değerli ikinci oyuncusu 5 milyon euro ile Karim Sow olurken 3. en değerli oyuncusu ise 4.5 milyon euro değer ile Jamie Roche.