Spor

Beşiktaş'ın rakibi Alanyaspor! İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Şubat 2026 Pazar 09:13
Beşiktaş'ın rakibi Alanyaspor! İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Mustafa.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven.

Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 5. basamakta yer alıyor.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 22 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçında iki futbolcusundan yararlanamayacak.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani, Akdeniz temsilcisi karşısında formasından uzak kalacak.

Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen El Bilal Toure de müsabakada görev yapamayacak.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 22. haftadaki RAMS Başakşehir müsabakasında cezalı olacak.

YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta yeni transferler Alanyaspor karşısında teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma şansı bekleyecek.

Lisansları çıkartılan Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ve Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların diğer transferleri kaleci Devis Vasquez ve savunma oyuncusu Amir Murillo'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik heyet karar verecek.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan maçta görev yapan Yasin Özcan ve Junior Olaitan, Alanyaspor karşısında şans bulmaları halinde Beşiktaş formasını Süper Lig'de ilk kez giyecek.

