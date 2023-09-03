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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Club Brugge ligdeki ilk mağlubiyetini aldı

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, deplasmanda Gent ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gent 2-1 kazandırken Club Brugge de ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

3 Eylül 2023 Pazar 17:49 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın rakibi Club Brugge ligdeki ilk mağlubiyetini aldı
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Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, Belçika Pro Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gent ile karşı karşıya geldi.

Ghelamco Arena'da oynanan mücadeleyi Gent2-1 kazandı. Böylece Club Brugge ligdeki ilk mağlubiyetini alırken Gent yoluna kayıpsız devam etti.

Gent'e galibiyeti getiren goller 25 ve 49. dakikalarda Hong Hyun-seok'tan geldi. Club Brugge'un tek golünü ise 43. Hans Vanaken kaydetti.

Öte yandan Gent'te Noah Fadiga, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Gent, 13 puanla 1. sıraya yükselirken 10 puanda kalan Club Brugge ise 4. sırada konumlandı.

Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Club Brugge ile 21 Eylül Perşembe günü deplasmanda, 30 Kasım Perşembe günü ise evinde karşı karşıya gelecek.

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