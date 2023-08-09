Beşiktaş'ın rakibi Neftçi Bakü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Lukas Fahndrich düdük çalacak.

Siyah-beyazlılar, yarın akşam galip gelip 17 Ağustos Perşembe günü sahasındaki maça daha rahat ve avantajlı çıkmanın hesaplarını yapıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi macerasına 2. eleme turundan start veren Kartal, bu turda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerek bir üst tura yükselmişti.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Arthur Masuaku ile fiziksel olarak henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun, Azerbaycan temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Şenol Güneş'in şans vermesi halinde yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez siyah-beyazlılar için top koşturmuş olacak.