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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Twente 3 puanı 3 golle aldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Malmö'ye konuk olan Twente, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek tur umutlarını son maça bıraktı. Hollanda ekibi, son maçta temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 23:05 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın rakibi Twente 3 puanı 3 golle aldı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Twente, Malmö deplasmanına konuk oldu. Twente, Eleda'daki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltıdan Sem Steijn, 61. dakikada penaltıdan Van Wolfswinkel ve 64. dakikada Gustaf Lagerbielke attı. Malmö'nün golleri 32. dakikada Lasser Berg Johnsen ve 79. dakikada Anders Christiansen'den geldi.

Bu sonucun ardından Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puana yükseldi. Malmö, 4 puanda kaldı.

Twente, gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Malmö, Slavia Prag deplasmanına gidecek.

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