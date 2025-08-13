Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol kanat takviyesine tüm yoğunluğunu vermiş durumda.

FootMercato'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Jadon Sancho transferi için girişimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Haberde, Beşiktaş taraftarlarının da bu transfer için sosyal medyada yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çekildi.

TRANSFERDE RAKİPLER VAR

Öte yandan haberde, Juventus'un maliyet nedeniyle transferden çekildiği belirtilirken, Roma ve Inter'in ise İngiliz oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı ifade edildi.

Ayrıca yıldız futbolcu için Suudi Arabistan kulüplerinin de transfer fırsatı kolladığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız, 42 maçta 5 gol ve 10 asist üretti.