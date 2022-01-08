Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu belli oldu! 11 eksik...

AA 8 Ocak 2022 Cumartesi 14:24 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 14:24

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlık ya da hastalıkları nedeniyle Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mert Günok, Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Cyle Larin bulunmuyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kadroda şu isimler yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Domagoj Vida, Francisco Montero, Welinton, Serdar Saatçı, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Mitchy Batshuayi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz.