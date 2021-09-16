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Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubunda puan durumu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 00:20 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 00:20
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Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda Sebastien Haller, 39. dakikada Steven Berghuis kaydetti.

Ev sahibi takımın golü, 33 dakikada Paulinho'dan geldi.

Öte yandan Haller, Marco van Basten'den 29 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

C Grubu'nda ilk haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımO G B MAv. Puan
1.Ajax11--+43
2.Borussia Dortmund11--+13
3.Beşiktaş1--1-10
4.Sporting Lizbon1--1-40

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