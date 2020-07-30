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Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri

Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men cezası almasıyla birlikte Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Lig'inde ön eleme oynama hakkı kazandı. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

30 Temmuz 2020 Perşembe 19:13 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 19:13
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Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onanması sonrası Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti Beşiktaş'a geçti. Beşiktaş'ın Devler Ligi ön elemesi oynarsa muhtemel rakipleri belli oldu.

Sporx'in derleme haberine göre, ikinci turdan başlayacak olan siyah beyazlılar, seri başı konumunda olacak. Bu turun geçilmesi halinde seri başı olma avantajı 3. turda da devam edecek.

Buna göre Beşiktaş'ın 2. turdaki olası rakipleri şöyle:

PAOK (Yunanistan)

AZ Alkmaar (Hollanda)

Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan)

Siyah beyazlılar bu turu geçerse, 3. turdaki olası rakipleri de şöyle:

Krasnodar (Rusya)

Viktoria Plzen Çekya)

Rapid Vien (Avusturya)

Stade Rennais (Fransa)

PLAY-OFF TURUNDA SERİ BAŞI GİDEBİLİR

Beşiktaş kendisini play-off turuna atabilirse daha zorlu ekiplerle karşılaşabilir.

Alttan kendisi gibi Benfica ve ve Dinamo Kiev de gelirse, bu durumda siyah beyazlıların seri başı olma şansı kalmayacak. Beşiktaş ya Benfica ya da Kiev ile eşleşecek.

MAÇLARIN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Şampiyonlar Ligi öne elem maçlarının ne zaman oynanacağı ise henüz belli değil. Pandemi süreci nedeniyle ligler ötelendiği için UEFA, önce bu sezonun Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamlanması içi çalışıyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları normal şartlarda 25 Haziran-27 Ağustos 2020 tarihinde yapılması gerekiyordu.

27 MİLYONLUK GELİR

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa en az 27 milyon Euro kazanacak. Siyah-Beyazlılar'ın bunun için 2 ön eleme ve 1 play-off turu geçmesi gerekiyor.

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