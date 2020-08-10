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Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor (CANLI)

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:09 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:17
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Süper Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, Trabzonspor’un cezasının CAS tarafından onanmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştı.

Siyah-beyazlıların ilk rakibi bugün 13.00’te çekilecek kura ile belli oluyor.

Beşiktaş, Yunanistan’ın PAOK, Hollanda’nın AZ Alkmaar ya da Hırvatistan’ın Lokomotiv Zagreb takımıyla eşleşecek.

Kura çekimi başladı...

Eşleşme 25 ya da 26 Ağustos’ta tek maç üzerinden oynanacak. Maçın hangi takımın sahasında olacağı kura ile belirlenecek.

Beşiktaş turu geçerse gruplara kalmak için 3. ön eleme ve ardından da play-off maçları da oynayacak.   

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