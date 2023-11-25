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Spor

Beşiktaş'ın Samsunspor kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

25 Kasım 2023 Cumartesi 13:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Samsunspor kadrosu belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-Beyazlılar'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Tayyip Talha, Eric Baiily, Emrecan Uzunhan Jean Onana, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Milot Rashica ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart cezalısı olan Ante Rebic'te kadroda yer almadı.

İşte siyah-beyazlıların kadrosu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy.

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