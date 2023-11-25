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Spor

Beşiktaş'ın Samsunspor karşısında 4 eksiği var!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosunda 4 eksik oyuncu bulunuyor.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Samsunspor karşısında 4 eksiği var!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi.

Ligde çıktığı 12 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Yılport Samsunspor ise 8 puanla 19. basamakta yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte Hırvat futbolcu Ante Rebic, sarı kart cezası nedeniyle Yılport Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Daniel Amartey ve Eric Bailly'nin ise müsabakada görev yapması beklenmiyor.

DEPLASMANDA İSTEDİĞİ SONUÇLARI ALAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

"Kara Kartal" deplasmanda sadece VavaCars Fatih Karagümrük ile TÜMOSAN Konyaspor'a üstünlük kurmayı başardı.

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