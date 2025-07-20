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Spor

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı biletleri yarın satışa çıkacak

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü 21.00'de Tüpraş Stadı'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek Beşiktaş'ta müsabakanın biletleri yarın satışa sunulacak.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 21:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı biletleri yarın satışa çıkacak
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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü 21.00'de Tüpraş Stadı'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek Beşiktaş'ta müsabakanın biletleri yarın satışa sunulacak.

Kulübün açıklamasına göre biletlerin ön satışı saat 15.00'te BJK SuperApp'te yapılacak. Genel satış ise 22 Temmuz Salı günü 11.00'de gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ın bu sezonki ilk resmi maçının bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 25 bin TL

VIP 101-126: 22 bin TL

Kategori: 7 bin TL

Kategori: 6 bin TL

Kategori: 5 bin TL

Kategori: 4 bin 500 TL

Kategori: 4 bin TL

Kategori: 3 bin 500 TL

Doğu Üst: 4 bin TL

Kategori: bin 500 TL

Kategori: bin 250 TL

  • uefaavrupaligi
  • besiktas
  • shakhtardonetsk

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