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  • Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı kadrosu belli oldu! 4 isim listede yer almadı
Spor

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı kadrosu belli oldu! 4 isim listede yer almadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın futbolcu listesini UEFA'ya bildirdi. Listede Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov yer almadı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 11:38 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı kadrosu belli oldu! 4 isim listede yer almadı
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UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Beşiktaş, futbolcu listesine UEFA'ya bildirdi.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov yer almıyor.

Beşiktaş'ın listesinde yer alan futbolcular şöyle;

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurásek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadžiahmetović, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, João Mário, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes

Forvet: Tammy Abraham

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