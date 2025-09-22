İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3697
  • EURO
    48,7404
  • ALTIN
    4955.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın sıradaki durağı Kayseri! Sergen Yalçın, 11'ini belirledi
Spor

Beşiktaş'ın sıradaki durağı Kayseri! Sergen Yalçın, 11'ini belirledi

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın 11'i büyük ölçüde netleşti. İşte detaylar...

TRT Spor22 Eylül 2025 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın sıradaki durağı Kayseri! Sergen Yalçın, 11'ini belirledi
ABONE OL

Beşiktaş, 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar, 10 Ağustos'tan sonra transfer ettiği 8 futbolcuyu statü gereği bu mücadele oynatamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, eksik oyuncuların yokluğunda sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Taylan Bulut ve Gökhan Sazdağı'nın yokluğunda Jonas Svensson görev yapacak. Sol bekte David Jurasek forma giyecek.

Stoper tandeminde ise Felix Uduokhai ile Gabriel Paulista'nın olması bekleniyor. Sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi, 11'e dönecek. Orta alanda şans bulacak diğer isimler, Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü.

Hücum hattının sağında Milot Rashica, solunda ise Rafa Silva yer alacak. Beşiktaş'ta ileri ucunda ise Tammy Abraham görev yapacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.