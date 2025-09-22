Beşiktaş, 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar, 10 Ağustos'tan sonra transfer ettiği 8 futbolcuyu statü gereği bu mücadele oynatamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, eksik oyuncuların yokluğunda sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Taylan Bulut ve Gökhan Sazdağı'nın yokluğunda Jonas Svensson görev yapacak. Sol bekte David Jurasek forma giyecek.

Stoper tandeminde ise Felix Uduokhai ile Gabriel Paulista'nın olması bekleniyor. Sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi, 11'e dönecek. Orta alanda şans bulacak diğer isimler, Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü.

Hücum hattının sağında Milot Rashica, solunda ise Rafa Silva yer alacak. Beşiktaş'ta ileri ucunda ise Tammy Abraham görev yapacak.