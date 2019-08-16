Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosunda 5 eksik
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Karius, Burak Yılmaz, Atiba ve cezalı Lens yer almadı. Öte yandan sakatlığı ve cezası olmayan Nicolas Isimat-Mirin de kadroya dahil edilmedi.
Siyah-Beyazlıların Sivasspor kadrosu şu şekilde:
Utku, Ersin, Douglas, Gökhan Gönül, Caner, Pedro Rebocho, Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Ljajic, Muhayer, Kartal, Erdem, Quaresma, Tyler Boyd, Orkan, Umut, Güven.
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