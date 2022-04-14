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Spor

Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Beykoz'da trafik kazası geçirdi.

IHA14 Nisan 2022 Perşembe 12:47 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:47
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Beykoz'da Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası yaptı. Üç aracın karıştığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Montero'nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Beykoz Acarkent'te saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero,, Volvo marka aracı ile seyir halindeyken kaza yaptı. Üç lüks aracın karıştığı zincirleme kazada Montero'nun hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası Montero'nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan kazanın ardından kulüp yetkilileri tarafından olay yerinden alınan Montero Nevzat Demir tesislerine götürüldü. Montero'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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