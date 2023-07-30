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Spor

Beşiktaş'ın talip olduğu Castillejo kararını vermedi

Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın kanat listesinde bulunan İspanyol futbolcusu Samu Castillejo geleceği hakkında henüz kararını vermedi.

Fotomaç30 Temmuz 2023 Pazar 13:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın talip olduğu Castillejo kararını vermedi
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol kulübü Valencia'da forma giyen 28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Samu Castillejo için yeniden harekete geçti.

İspanyol Fichajes'in haberine göre siyah-beyazlılar, Valencia ile Samu Castillejo'nun transferi için görüşmelere yeniden başladı.

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Valencia ile anlaşmaya yakın olsa da Castillejo'nun kafasının Türkiye'ye gelmek konusunda karışık olduğu belirtildi.

Yetenekli oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin de talip olduğunu aktarıldı.

Samu Castillejo'nun önümüzdeki günlerde kararını netleştirmesi bekleniyor.

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