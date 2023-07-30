Beşiktaş'ın talip olduğu Castillejo kararını vermedi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol kulübü Valencia'da forma giyen 28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Samu Castillejo için yeniden harekete geçti.

İspanyol Fichajes'in haberine göre siyah-beyazlılar, Valencia ile Samu Castillejo'nun transferi için görüşmelere yeniden başladı.

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Valencia ile anlaşmaya yakın olsa da Castillejo'nun kafasının Türkiye'ye gelmek konusunda karışık olduğu belirtildi.

Yetenekli oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin de talip olduğunu aktarıldı.

Samu Castillejo'nun önümüzdeki günlerde kararını netleştirmesi bekleniyor.