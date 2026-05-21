Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülen Razvan Lucescu ve ekibi yeni sezon çalışmaları başladı.

SPORT24'ün haberine göre PAOK'ta Lucescu ve ekibi, gelecek sezonun planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli teknik adamın, PAOK Başkanı Ivan Savvidis ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yapılacak toplantıda kulübün gelecek sezon yapılanmasına ilişkin önemli konuların ele alınacağı belirtildi. Görüşmede transfer ihtiyaçları ve yapılacak hamlelerin masaya yatırılacağı ifade edildi.

PAOK'un hedefinin ise yeni sezona daha güçlü bir kadroyla başlayarak yeniden şampiyonluk yarışında yer almak olduğu kaydedildi.