İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2020 Cumartesi / 24 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4755
  • EURO
    8,8596
  • ALTIN
    466.23
  • BIST100
    1102.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı
Spor

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

AA12 Eylül 2020 Cumartesi 15:23 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 15:23
ABONE OL

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Cyle Larin ile Adem Ljajic ise kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı takımın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.