Beşiktaş'ın transfer adayı Dele Alli kimdir, kaç yaşında? İşte Dele Alli istatistikleri

Dele Alli, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. İngiltere'nin eski Milli oyuncusu olan Alli, Everton'da forma giyiyor. Siyah Beyazlı takımın taraftarı, Dele Alli istatistiklerini araştırmaya koyuldu. Dele Alli kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı? İşte Dele Alli istatistikleri

DELE ALLİ BEŞİKTAŞ'A MI TRANSFER OLUYOR?

Beşiktaş, Dele Alli'yi renklerine katmak için düğmeye bastı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da oynayan futbolcu Dele Alli, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği isimler arasında yer aldı.

İddiaya göre Everton'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Beşiktaş, oyuncuyu ikna için temaslarını sürdürüyor.

DELE ALLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Dele Alli (Bamidele Jermaine Alli) 1996'da İngiltere'nin Milton Keynes şehrinde doğdu.

26 yaşındaki İngiliz futbolcu, kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Milton Keynes Dons'un altyapısında başladı.

11 yaşında Milton Keynes Dons'un genç takımına girdi. Beş yıl sonra 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi.

İki buçuk yılda 88 resmi karşılaşmada görev alan Dele Alli, 24 gol atarak takımına katkıda bulundu. Şubat 2015'te 5 milyon £ karşılığında Tottenham Hotspur ile sezonun kalanını Dons takımında tamamlamak üzere anlaştı.

Tottenham Hotspur'daki ilk sezonunda İngiltere'de Yılın Genç Futbolcusu seçildi. Ocak 2016'da Gazzetta dello Sport'un düzenlediği Dünya'daki En İyi 20 Yaş Altı 50 Oyuncusu listesinde 8. sırada yer aldı. Aynı yılın Ekim ayında FourFourTwo tarafından Dünyanın En İyi U21 Yeteneği olarak gösterildi.

2012-2013 sezonunda A takıma kadar yükselmeyi başaran Dele Alli burada gösterdiği başarılı performans ile 2015 yılında 5 milyon pound karşılığında Tottenham'a transfer oldu.

Dele Alli Tottenham forması giydiği ilk sezonda İngiltere'de yılın genç futbolcusu seçilmeyi başardı. 2021 yılına kadar Tottenham forması giyen Dele Alli geçtiğimiz sezonda Everton forması giydi.

İngiltere Milli takımındada forma giyen Dele Alli,İngiltere milli takımının U-17, U-18, U-19 ve U-21 takımlarında da forma giymiştir. İngiltere milli futbol takımındaki ilk maçına ise 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında çıktı.

Dele Alli'nin yeni sezonda Beşiktaş forması giymesi bekleniyor..

DELE ALLİ İSTATİSTİKLERİ