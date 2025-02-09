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Spor

Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi! Florian Neuhaus için resmi açıklama geldi

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, dümeni Almanya'ya kırdı. Siyah beyazlı ekip, Borussia Mönchengladbach forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Neuhaus için temaslarda bulundu. Oyuncunun kulübü Mönchengladbach'ın teknik direktörü Gerardo Seoane transfer iddiaları hakkında konuştu. İşte detaylar...

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 14:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi! Florian Neuhaus için resmi açıklama geldi
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Keny Arroyo ile anlaşarak kanat forvet transferini bitiren Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunner Solskjaer'in orta sahaya da bir takviye istediği belirtildi.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetimin, Borussia Mönchengladbach'ın 10 numaralı oyuncusu Florian Neuhaus ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın Neuhaus'ın transferi için Bundesliga kulübüne sezon sonuna kadar kiralık, sonrasında satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı iddia edilirken, Mönchengladbach'ın teknik direktörü Gerardo Seoane'den söylentilere yanıt geldi.

Takımının dün akşam Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Seoane, 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a olası transferiyle ilgili olarak "Söylentiler hakkında konuşmaktan ve yorum yapmaktan kaçınmak istiyorum. Hala transfer fırsatlarının olduğu ülkeler var ve artık bu bölgelerden de haberler gelebilir. Ama bu konuda bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Neuhaus'ın performansından memnun olduğunu dile getiren İsviçreli teknik adam, "Bugün, özellikle maçın başında çok katkı sağladı. Florian rekabete açık bir futbolcu. Hem altı, hem sekiz, hem de on numara pozisyonlarında çok iyi orta saha oyuncularımız var. Ve her oyuncu hafta boyunca gösterdiği performansa göre kadroda olma şansına sahip." diye konuştu.

Mönchengladbach ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Alman futbolcu, bu sezon 9 maçta forma şansı buldu ve sahada kaldığı 247 dakikada 1 asist yaptı. Almanya Milli Takımı'nda ise 10 kez şans bulan Florian Neuhaus 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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