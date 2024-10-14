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  • Beşiktaş'ın transfer hedefi belli oldu! Listede 2 yıldız isim yer aldı
Spor

Beşiktaş'ın transfer hedefi belli oldu! Listede 2 yıldız isim yer aldı

Ara transfer döneminde kadrosundaki eksiklikleri tamamlamak isteyen Beşiktaş takıma iki tane takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlı ekip sol bek bölgesine George Bello ile desteklemeyi düşünürken kanat rotasyonu için de Sassuolo'nun sol açığı Armand Lauriente'yi listesine ekledi. İşte detaylar...

Akşam14 Ekim 2024 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın transfer hedefi belli oldu! Listede 2 yıldız isim yer aldı
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Sezona fırtına gibi başlayan ancak ardından türlü rotasyon sorunları nedeniyle ilk haftalardaki hücum coşkunluğunu kaybeden Beşiktaş, nihai çözümü devre arasında arayacak. Elinde sol bek orijinli yalnızca Arthur Masuaku kalan Kartal, bu bölgeyi George Bello ile desteklemek istiyor.

Yönetime danışmanlık yapan ABD'li Brad Friedel'ın vatandaşı olan 21 yaşındaki Bello, Avusturya'da LASK Linz forması giyiyor. Piyasa değeri 2 milyon euro olan Bello, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.

Hücumda kanat rotasyonu ise Kartal'ın bir başka kanayan yarası. İtalyan SassuoloNews'in haberine göre yaz aylarında Sassuolo'nun sol açığı Armand Lauriente ile ilgilenen ancak maliyetini karşılayamayan Siyah-Beyazlılar, devre arasında yeniden İtalyan ekibinin kapısını çalacak. Haberde, Giovanni van Bronckhorst'un da transfere onay verdiği belirtildi.

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