Beşiktaş'ın transfer listesi ortaya çıktı

06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:56 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:56

Süper Lig'in 30. haftasında, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, bir yandan ligi ilk 3 sırada bitirmenin hesaplarını yaparken, diğer yandan da transfer için çalışmalarına hız verdi.

Sabah'ın haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yol haritasını belirleyen siyah beyazlıların gündemindeki isimler belli oldu.

1. ÖNCELİK KALECİ TRANSFERİ

Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden siyah beyazlıarın 1. önceliğinin kaleci transferi olduğu ifade edildi.

LİSTEDE İKİ ADAY VAR

Gelecek sezon kalesini tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Beşiktaş'ın, listesinin 1. sırasına Joe Hart'ı aldığı ifade dildi.

İngiliz kulübü Burnley ile yollarını ayıran tecrübeli eldivenin transferi için bir dizi çalışma yürüten Beşiktaş'ın, Hart operasyonunu sürdürüğü kaydedildi.

Öte yandan Hart ile beraber siyah beyazlıların 2. kaleci adayının Claudio Bravo olduğu ifade edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Yeni Asır'ın haberine göre, bu ay sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek Claudio Bravo'ya Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde resmi teklif götüreceği ve görüşmelerin başlanacağı dile getirildi.

STOPERE TAKVİYE

Sezonun sona ermesiyle beraber Domagoj Vida'ya gelecek teklifleri değerlendirmesi beklenilen Beşiktaş'ın, Hırvat yıldız yerine 2 ismi transfer listesine aldığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın savunmada 1. adayının şu anda Alanyaspor forması giyen Welinton olduğu dile getirildi.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi Welinton'un da, Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı öğrenildi.

2. ADAY TOTENHAM'DAN

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali problemlerle beraber transfer rotasını bonservissiz ya da maliyeti düşük isimlere yönelten Kara Kartal'ın 2. adayının serbest oyuncu statüsünde olan Vertongen olduğu dile getirildi.

Öte yandan Kara Kartal'ın, Vertongen transferi için temaslarda bulunduğu ifade edildi.

KARTAL'DA HEDEF 3 PUAN

Süper Lig'de son iki maçını farklı kazanan Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor deplasmanında galibiyet arıyor.

Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Arda Kardeşler düdük çalacak. Geçen hafta Konyaspor maçında 4'üncü sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Tyler Boyd ile tedavileri devam eden Umut Nayir ve Ljajic, Kayseri deplasmanında takımda yer alamayacak.

Sakatlık sebebiyle sezonu kapatan ve bireysel antrenör eşliğinde sadece koşu yapan Douglas da kadroya alınmayacak bir diğer oyuncu olacak.

Atiba Hutchinson, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner Erkin ve Vida 3 sarı kartla ceza sınırındayer alıyor.